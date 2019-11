“Een Michelinster? Dat is nog altijd het allermooiste” Sterrenchefs in onze regio bevestigen hun status - Bart Desmidt (Bartholomeus) is er niet meer bij Bart Huysentruyt

18 november 2019

18u20 0 Brugge Elf restaurants in onze regio mogen zich in 2020 een sterrenzaak noemen, want de Michelingids beloonde hen met minstens één ster. Bart Desmidt van restaurant Bartholomeus in Heist levert zijn twee sterren in, terwijl Gert De Mangeleer met LESS een nieuwkomer is. “Een ster levert ons minstens dertig procent extra klanten op”, zegt Timothy Goffin van het gelijknamige Brugse restaurant.

Net als in die andere culinaire gids Gault&Millau steekt De Jonkman in Sint-Kruis erbovenuit. Met twee Michelinsterren bevestigt chef Filip Claeys al het goede wat over zijn restaurant verteld wordt. Met 18 op 20 was hij twee weken geleden ook al de primus van de regio. Bovendien werd hij ook geroemd voor zijn bierkaart. Claeys wordt al een paar jaar getipt als kanshebber voor drie Michelinsterren, maar de immer nuchtere chef is daar zelf niet zo mee bezig. “We zijn al heel tevreden met de twee sterren, waar we elke dag keihard voor moeten werken”, zegt hij.

Na 25 jaar niet meer in gids

Vorig jaar waren ze nog met twee, want ook Bartholomeus in Heist haalde toen twee sterren. Het restaurant van chef Bart Desmidt sluit op 16 december de deuren en krijgt dus geen sterren meer voor 2020. “De logica zelve", vindt Desmidt. “De Michelingids is voor mij de meest correcte culinaire gids. Die cijfers liegen niet. Het doet natuurlijk een beetje raar. Voor het eerst in 25 jaar staan we niet in de gids vermeld, voor het eerst in 20 jaar hebben we geen sterren meer.”

LESS: geen verrassing

Wél zijn er sterren voor Geert Van Hecke en zijn Zet’joe of Henk Van Oudenhove met Sans Cravate: vaste waarden in Brugge. Zij krijgen met Gert De Mangeleer een oude bekende naast zich. De Mangeleer en zijn nieuwste zaak LESS by Hertog Jan voegen zich weer bij het kransje sterrenzaken. “Dat verbaast me niks”, zegt Timothy Goffin van het gelijknamige restaurant. “De Mangeleer is het gewoon van op zo’n hoog niveau te koken. Als je dan met een nieuwe zaak begint, dan wil je dat de kwaliteit minstens even goed is. Het is dus zeker geen verrassing dat LESS zich bij de sterrenzaken voegt.”

Meerwaarde voor jezelf

Volgens Goffin, die in 2018 zijn eerste ster binnen rijfde, valt het belang van een Michelinster niet te onderschatten. “Het is toch een visitekaartje, een bekroning voor het restaurant. Bovendien hebben we dankzij die ster ons klantenbestand met minstens dertig procent zien stijgen. Veel mensen komen ook langs, net omdat we een ster hebben.” Daar sluit Bart Desmidt, die in 2020 een nieuwe zaak zal starten, zich bij aan. “Een Michelinster is niet alleen een meerwaarde voor het restaurant, maar ook voor jezelf. Het is de ultieme bekroning.”

DIT ZIJN DE MICHELINSTERREN IN ONZE REGIO:

** De Jonkman (Sint-Kruis)

* Den Gouden Harynck (Brugge)

* LESS by Hertog Jan (Brugge)

* Sans Cravate (Brugge)

* Zet’joe by Geert Van Hecke (Brugge)

* De Zuidkant (Damme)

* Cuines, 33 (Knokke-Heist)

* Sel Gris (Knokke-Heist)

* Auberge de Herborist (Sint-Andries)

* Goffin (Sint-Kruis)

* Ter Leepe (Zedelgem)