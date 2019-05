“Een koetspaard werkt 8 uur en is daarna 48 uur vrij”: in Brugge komt géén verbod Bart Huysentruyt

27 mei 2019

18u28 100 Brugge “Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt om de Brugse paardenkoetsen te verbieden, zoals in Gent." Met die krachtige boodschap heeft Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de koetsiers maandag gerustgesteld. “De paarden worden hier fantastisch verzorgd en door dierenartsen opgevolgd.”

Toeristische tochten met paard en kar zullen in de Gentse binnenstad niet meer mogen vanaf 2020. Dat heeft het stadsbestuur er eerder deze maand beslist. Naar aanleiding van die beslissing was er ook in Brugge ongerustheid ontstaan bij de koetsiers. Zeker ook omdat er op sociale media opgeroepen werd om dezelfde maatregel ook in Brugge toe te passen. “We werken hier al tientallen jaren met een uitgebreide politieverordening die het welzijn en de werking van de koetspaarden reglementeert”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a), gesteund door burgemeester Dirk de fauw (CD&V): “Die verordening hebben we destijds nog met de dierenrechtenorganisatie Gaia opgesteld. Zoals ze hier worden verzorgd, is er geen enkele reden om de paarden niet langer in te zetten voor toeristische tochtjes. Geen haar op ons hoofd dat daar dus aan denkt.”

De boodschap klonk als muziek in de oren van de Brugse koetsiers. Er zijn in Brugge zes uitbaters met dertien vergunningen voor koetsen en drie vergunningen voor paardentrams. In totaal zijn er 82 geregistreerde paarden. “Het is dus absoluut niet zo dat telkens dezelfde paarden aan het werk zijn”, zegt Mark Wentein namens de koetsiers, die jaarlijks 300.000 toeristen vervoeren. “We zijn een ecologisch vervoersmiddel, al sinds 150 jaar in Brugge. De paarden werken maximum acht uren per dag en dan krijgen ze verplicht 48 uren rust. In de winter nemen sommige paarden zelfs drie maanden vakantie.”

Volgens Wentein wordt er heel veel aandacht geschonken aan het welzijn van de dieren. “Zo rijden ze met lichtgewicht koetsen met schijfremmen om hen niet te veel te belasten. Paarden zijn sociale dieren. Ze werken graag, want dat houdt ze fit en gezond. Er is wekelijks toezicht van een dierenarts, twee keer per week zijn hoefsmeden op het bedrijf. Ze krijgen krachtvoer, worden regelmatig ontwormd en krijgen tijdens de rit tot tien minuten rust aan het Begijnhof, waar ze kunnen eten en drinken. Niet voor niks wordt onze werkwijze in verschillende andere Europese steden gretig gekopieerd.”

Veearts John Campe volgt de gezondheidssituatie van de dieren van nabij op. “Koetspaarden hebben een goed karakter en zijn gezond. Bewegen is voor hen, net als voor mensen, gewoon erg goed. Ik denk dat er ook zelden incidenten zijn." Onwillekeurig denk je terug aan vorige zomer, toen een paard in de Brugse binnenstad viel. Door de hitte, werd toen geopperd. “Niks is minder waar", zegt koetsier Mark Wentein. “Het paard was toen gestruikeld over een stuk karton. Het is er helemaal doorgekomen en werkt zelfs opnieuw in de binnenstad.”