“Een kindercrèche in een woonzorgcentrum? Is dat nog wel aangewezen?”: Brugs raadslid maakt zich zorgen over bouw nieuw rusthuis Bart Huysentruyt

11 juni 2020

10u02 0 Brugge Brugs raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) is bezorgd over de integratie van een kinderdagverblijf in het nieuwe woonzorgcentrum in Sint-Pieters bij Brugge. Nu het mixen van generaties in coronatijden niet aangeraden wordt, vraagt hij zich af of de bouw van het rusthuis niet moet bijgestuurd worden.

Huisvesting en opvang op maat van jong en oud, met respect voor natuur en omgeving: dat is wat het nieuwe zorgcomplex in Sint-Pieters wil bieden. Het hypermoderne complex zal bestaan uit een woonzorgcentrum voor 232 bewoners, een dagverzorgingscentrum voor 30 personen en een initiatief voor kinderopvang. Opvallend is dat de zorg voor senioren en voor jonge kinderen in voor het eerst op één adres samengebracht wordt. De investering - 43 miljoen euro - is samen met het nieuwe Beurs- en Congresgebouw meteen het duurste project van het huidige stadsbestuur de komende jaren.

Generaties

De bouw van het woonzorgcentrum is volop bezig en moet eind 2022 afgerond zijn. Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) weet niet of een kindercrèche daarbij nog aangewezen is. “We gaan in de toekomst nog vaker met virussen te maken krijgen", zegt hij. “Deze tijd heeft geleerd dat het mixen van generaties niet aangewezen is. Moeten we de plannen niet aanpassen in die zin? Ook het afsluiten van ruimtes zou hierbij in detail bekeken moeten worden.”

Kinderen zien spelen

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zijn er geen aanpassingen nodig. “De kindercrèche zal aparte in- en uitgangen hebben", zegt hij. “Deze ruimte wordt wel geïntegreerd in het woonzorgcentrum, maar werkt autonoom. We hebben voor dit concept gekozen, omdat ouderen het fijn vinden om kinderen te zien spelen en anderzijds kunnen kinderen ook iets opsteken van de ouderen. Mochten er zich problemen stellen, dan kan deze ruimte volledig afgesloten worden van de rest van het rusthuis.”