“Een kerstmarkt? Zeg maar heus kerstdorp. Het wordt iets heel speciaals” Bart Huysentruyt

14 november 2019

16u18 0 Brugge Op de Markt in Brugge zijn de voorbereidende werken voor de nieuwe kerstmarkt volop aan de gang. Wat opvalt, is de nieuwe opstelling.

De initiatiefnemers van vzw Brugs Handelscentrum willen er nog niet te veel over kwijt. Het opzet maken ze pas volgende week bekend. “Maar we maken er een veel grotere beleving van dan de vorige jaren”, belooft Piet Vanderyse. “De opstelling van de kerstkramen is volledig veranderd. Het wordt een heus kerstdorp, met ook een lichttent. Er komt ook nog een grote kerstboom in het midden. Door het verdwijnen van de schaatspiste op de Markt hebben we meer ruimte om de aankleding in orde te brengen. Het wordt iets heel speciaals.”