‘Dwars door Brugge’ verliest vader: Rudy Vannieuwenhuyse (79), die zijn stadsgenoten tot sporten aanzette, overleden Bart Huysentruyt

28 februari 2020

14u13 0 Brugge “Hij zette Bruggelingen aan tot sporten en maakte Dwars door Brugge groot." In de Breydelstad is Rudy Vannieuwenhuyse woensdag overleden. Hij werd 79 jaar en was al een tijdje ziek. De geboren en getogen Bruggeling richtte in 1981 de bekende stratenloop op, die dit jaar net aan de 40ste editie toe is.

Rudy Vannieuwenhuyse was allesbehalve met een paar loopschoenen geboren. Integendeel, de helft van zijn leven genoot hij als een bourgondiër van het leven. “Ik had geen uithouding, een veel te hoog vetgehalte, ik rookte... Maar na een begrafenisplechtigheid ergens midden jaren zeventig, sloeg mijn leven om. Nog diezelfde middag ben ik beginnen lopen.”

Bond van Grote en Jonge Gezinnen

De marathon werd zijn succesnummer. Vannieuwenhuyse liep zijn 42 kilometer niet alleen in België, maar vooral in het buitenland: van Afrika tot in Amerika. Zijn toptijd? 2 uur en 52 minuten. Het zette hem aan het denken: als organisator zou hij die ervaringen goed kunnen gebruiken. De zestigste verjaardag van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen vormde in 1981 de aanleiding voor de eerste Dwars door Brugge. Rudy Vannieuwenhuyse behoorde bij de pioniers en bleef na tien jaar als enige organisator over.

“Dankzij hem is de stratenloop blijven bestaan”, klinkt het in loopmiddens. Hij zou die functie tot een paar jaar geleden blijven vervullen, tot sportorganisator Golazo mee de touwtjes in handen nam.

Citytrip op loopschoenen

Dwars door Brugge debuteerde op 8 mei 1981 met 1.200 deelnemers. Tegenwoordig is dat een veelvoud. “Rudy heeft Dwars door Brugge groot gemaakt”, is ex-schepen van Sport Annick Lambrecht duidelijk. “Hij had een enorme passie voor de sport, zocht de mooiste en tegelijk beste loopplaatsjes in Brugge. Hij was minutieus in de weer: de afstanden moesten kloppen en er moest iets te zien zijn. Dwars door Brugge was voor hem een citytrip op loopschoenen.”

Borstnummers als kunstwerk

Dat hij vaak zelf urenlang in de weer was, bewijst de volgende anekdote, die hij ooit vertelde: “De deelnemers moesten hun borstnummer op hun shirt pinnen, maar we hadden daar liefst 24.000 sluitspelden voor nodig. We zijn die in een fabriek gaan halen. Mijn echtgenote heeft ze nog helpen opspelden. Elk borstnummer was in die tijd nog een handgemaakt kunstwerk.”

Dag van Brugse Sportclubs

Maar Vannieuwenhuyse, die ook de trofee voor sportambassadeur ontving, deed meer dan organiseren alleen. “Hij heeft heel veel Bruggelingen aangezet tot sporten en bewegen”, zegt Annick Lambrecht. “Het is dankzij hem dat ik zelf ben beginnen lopen. Hij kwam ook altijd met heel goede ideeën voor de dag. Zo heeft hij de Dag van de Brugse Sportclubs bedacht. Dat is tot nu een groot succes.”

Net dit jaar is Dwars door Brugge aan de veertigste editie toe. Organisator Golazo laat al weten dat die volledig opgedragen zal worden aan de overleden bezieler.