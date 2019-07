“Dump hier geen konijnen meer”: kinderboerderij in Brugge houdt smeekbede én zet mogelijk wijkagent in Al tiental knaagdieren zomaar achtergelaten aan Zeventorentjes Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

11 juli 2019

16u30 11 Brugge Aan het konijnenhok van de stedelijke kinderboerderij Zeventorentjes in Assebroek hangt sinds kort een bordje met de boodschap om geen konijnen meer achter te laten. “Dat is slecht voor ons kweekprogramma, omdat we niet weten of die gedumpte konijnen ziektes hebben”, klinkt het. De stad overweegt de wijkagent in te schakelen.

De zomervakantie is traditioneel de periode waarin mensen hun kat of hond dumpen in het asiel. In de Brugse kinderboerderij zien ze nu een nieuw fenomeen: het achterlaten van konijnen, al een tiental de voorbije weken. Behalve het feit dat er eigenlijk geen plaats voor de achtergelaten dieren is, weten de verzorgers vaak ook niet of de gedumpte konijnen ziektes dragen. Dat veroorzaakt immers een domino-effect, aangezien het kweekprogramma daardoor in de war wordt gestuurd.

Voor de kinderboerderij is er dan ook geen andere optie dan de achtergelaten dieren weer te verwijderen. “We betreuren dit ten zeerste en vragen dan ook hier zeker niet zomaar dieren achter te laten”, klinkt het bij de verzorgers van de kinderboerderij. Om mensen met slechte ideeën op de gevaren te wijzen, liet het stadsbestuur een waarschuwingsbordje ophangen aan het konijnenhok.

Mensen kopen huisdieren vaak zonder er veel bij na te denken en dumpen ze nadien bij het asiel of in de kinderboerderij. Maar dit is absoluut niet de oplossing Mathijs Goderis (sp.a)

“Het is een lastig probleem”, erkent schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a). “Mensen kopen huisdieren vaak zonder er veel bij na te denken en dumpen ze nadien bij het asiel of in de kinderboerderij. Maar dit is absoluut niet de oplossing. Voorlichten over dergelijke impulsaankopen is eigenlijk de eerste vereiste." Maar daarvoor is het dus voor het tiental achtergelaten konijnen al te laat.

Op heterdaad betrappen

Goderis hoopt dat de boodschap op het konijnenhok al doet nadenken. “De hokken zijn recent vernieuwd en groter gemaakt. Misschien trekt dat wel aan? We zoeken momenteel naar een verklaring. In elk geval is het niet goed voor de andere konijnen. Ik zal de komende dagen contact opnemen met de kinderboerderij hoe we dit het best aanpakken. Mogelijk sturen we de wijkagent wat vaker langs, al moet er dan sprake zijn van heterdaad betrappen. Eenvoudig is het niet, maar we doen ons best. In de tussentijd roepen we alle mensen op om goed na te denken vooraleer ze dieren in huis nemen.”