“Doe iets aan het distelparadijs in de Assebroekse Meersen” Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

08u16 0 Brugge Gewezen gemeente- en provincieraadslid Bernard De Cuyper vraagt het Agentschap voor Natuur en Bos om de distels in het natuurgebied Assebroekse Meersen te snoeien.

Op de foto is duidelijk te zien waarom. “Ik vind het positief dat de natuurbeleving in het gebied groot is”, opent De Cuyper. “Het wandelparcours zorgt voor meer bezoekers. Centraal werd een nieuwe recreatief fiets- en wandelweg aangelegd, maar voor een minimum aan onderhoud hebben ze kennelijk geen aandacht. De centrale fiets- en wandelweg is ommuurd met een muur van distels. De tweesporenweg is praktisch dichtgegroeid en het kruid staat wel twee meter hoog. Het mooi Assebroekslandschap wordt zo van het oog onttrokken, de wandelaar wordt er getrakteerd met een bos aan opgeschoten banale kruiden. Particuliere gronden en landbouwers in de omgeving worden geconfronteerd met massa’s distelzaad.” De Cuyper brengt ook Vlaams minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) op de hoogte.