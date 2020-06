‘Dode zeehond’ in Damse Vaart blijkt grote karper Mathias Mariën

03 juni 2020

20u40 4 Brugge Woensdagmiddag liep bij de brandweer van Brugge wel een zeer uitzonderlijke oproep binnen. Fietsers maakten melding van een dode zeehond in de Damse Vaart.

Redelijk onwaarschijnlijk als je weet dat de Damse Vaart niet in verbinding staat met andere waterwegen en bovendien zoet water bevat. De brandweer rukte uit met een ladderwagen en een duikteam om het dode dier op te halen. Eens ter plaatse vond men geen zeehond, maar wel een uit de kluiten gewassen karper van een kleine meter, die al in een staat van ontbinding was.