“Dit zal ons nooit meer overkomen”: verhuurkantoor vergoedt bewoner wiens appartement per ongeluk werd leeggehaald Voortaan gaat iemand van verhuurkantoor mee bij weghalen inboedel van bewoners Bart Huysentruyt

18 november 2019

17u43 2 Brugge Het sociaal verhuurkantoor van het OCMW van Brugge heeft een overeenkomst gesloten met een huurder wiens appartement in augustus verkeerdelijk werd leeggehaald. Naast de tussenkomst van de verzekering, geeft het OCMW ook een morele schadevergoeding aan huurder Torben. Diens oma Mieke Verheyen reageert opgelucht: “Maar talrijke souvenirs zijn wel voor altijd verloren.”

De feiten gebeurden op 14 augustus langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. “Ze kwamen binnen met een loper van het gebouw, betraden het appartement van mijn kleinzoon en gooiden alles in een container”, vertelt Mieke Verheyen, oma van Torben wiens flat verkeerdelijk werd leeggehaald die dag. De vrouw ontdekte de vergissing en startte een overleg met het sociaal verhuurkantoor SVK. Alleen: op dat moment hadden zij al alles in een container gegooid. “Zijn bed, meubels, televisie, microgolf, medicijnen, elektronica ... Alles gooiden ze weg.” Volgens het verhuurkantoor, dat de pijnlijke vergissing erkend, waren de nummers in het appartement niet helemaal duidelijk.

Zes maanden geen huur

De raad van bestuur van het OCMW keurde nu een overeenkomst goed, waarbij er zowel sprake is van een materiële als morele vergoeding. “Het is uiteraard heel spijtig dat dit is gebeurd", zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Het is een pijnlijke vergissing die we graag zo snel mogelijk willen rechtzetten. Uiteraard kunnen we niet alle leed wegnemen, maar met een tussenkomst van de verzekering en een morele schadevergoeding hopen we de huurder tegemoet te komen. Bovendien moet hij zes maanden lang geen huur betalen op zijn nieuwe appartement.” Andere bedragen worden niet genoemd.

Souvenir uit Peru

Oma Mieke Verheyen kwam maandag zelf langs bij het OCMW om het verdict te horen. “Ik ben opgelucht dat we eruit zijn geraakt", zegt ze. “Het was een nare periode, maar Torben is nu gelukkig in zijn nieuwe woonplaats en kan zijn inboedel opnieuw aankopen. Talrijke souvenirs zijn jammer genoeg niet meer te redden. Zo was hij vier jaar geleden op reis geweest naar Peru en had hij daar een aandenken van bewaard. Dat is verloren. Net als een fotoalbum van de familie.”

Nummers van binnendeuren

Het sociaal verhuurkantoor heeft lessen getrokken uit het voorval, zo klinkt het. Volgens Veerle Van Vynckt zijn de procedures strenger geworden. “Telkens als er een ontruiming gebeurt, zal daarbij voortaan iemand van het verhuurkantoor aanwezig zijn om missers te voorkomen”, zegt ze. “Was er zo iemand bij geweest op die bewuste 14 augustus, dan was het nooit gebeurd. We kijken ook nog eens alle huisnummers van de binnendeuren van onze flatgebouwen na. Het is belangrijk dat de nummers daar duidelijk op vermeld staan, zodat er geen vergissingen meer gebeuren.”