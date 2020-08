‘Den Droad’ gaat door: speelactiviteiten moeten wijken van Zeebrugge met elkaar verbinden Bart Huysentruyt

10u37 0 Brugge Met ‘Den Droad’ organiseert het Buurtgericht Netwerk Zeebrugge (BNZ) deze zomer tal van speelactiviteiten in verschillende wijken van de kustgemeente. Op die manier wil het netwerk de cohesie tussen de wijken van Zeebrugge versterken en kinderen na een periode van isolement een leuke vakantieperiode bezorgen.

De tweede coronagolf kan ‘Den Droad' niet tegenhouden. “We willen van Zeebrugge een bruisende plek maken die over voldoende groene ruimtes beschikt”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “Waar er voldoende zones zijn om vrijetijdsactiviteiten te kunnen organiseren zoals bijvoorbeeld picknicks. Een plek ook die een ruim aanbod aan naschoolse en vakantiegerichte activiteiten te bieden heeft en waar iedereen zich veilig kan verplaatsen tussen de verschillende wijken.”

Het was de bedoeling om de komende twee jaar concreet aan de slag te gaan met dit verlanglijstje. “Om niet bij de pakken te blijven zitten organiseren we deze zomer met ‘Den Droad’ tal van activiteiten voor kinderen en jongeren in verschillende wijken van Zeebrugge zoals de Stationswijk, de Visserswijk, de Strandwijk en Zeebrugge-Dorp. Mama’s, papa’s, ouders, grootouders zijn uiteraard ook welkom", zegt Hilde Ballegeer van OCMW-vereniging Mintus.

Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag organiseren ze uiteenlopende activiteiten zoals pop-up theaters, balsporten, volksspelen, workshops graffiti, waterspelletjes, longboards maken of henna-tattoos zetten. Sinds deze week staat er trouwens een mobiele ontmoetingsplaats op het Stella Marisplein.