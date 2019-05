‘De man die de boot zag, in de lucht’: Brugge neemt kunstwerk kosteloos over Bart Huysentruyt

27 mei 2019

09u45 0 Brugge De stad Brugge zal het kunstwerk ‘De man die de boot zag, in de lucht’ van kunstenaar Jean Bilquin kosteloos overnemen van de Afdeling Kust. Het kunstwerk staat sinds Beaufort 2006 opgesteld op het strand van Zeebrugge ter hoogte van Surfclub Icarus.

In 2007 had kunstenaar Bilquin zijn beeld geschonken om te verhinderen dat het zou worden afgebroken. “Afdeling Kust was van plan om dit kunstwerk te verwijderen voor het komende zomerseizoen, nadat er wat slijtage werd vastgesteld”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Als stadsbestuur vinden we de aanwezigheid en het behoud van dit bijzonder werk in Zeebrugge belangrijk. Een bureau deed een technische inspectie en stelde vast dat het werk geen structurele gebreken vertoont en dat met een aantal kleinere onderhoudswerkzaamheden het beeld bewaard kan worden.”

De schenking van het werk staat op de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 28 mei. Na goedkeuring kunnen de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.