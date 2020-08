‘Coronaveilig’ uitZOMERlijk al afgelast Bart Huysentruyt

03 augustus 2020

16u18 1 Brugge Het stadsbestuur van Brugge heeft maandag beslist om alle activiteiten van het culturele zomerevenement uitZOMERlijk, in de tuin van Guido Gezellemuseum en House of Time, voor de rest van de maand augustus te annuleren. De beslissing komt er door de heropflakkering van het coronavirus.

UitZOMERlijk was een mooi initiatief van verscheidene culturele spelers om de zomer ‘coronaveilig’ te redden. “Maar in overleg met de culturele sector hebben we jammer genoeg de beslissing moeten nemen om alle activiteiten af te gelasten”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Aangezien de cijfers van besmettingen elke dag toenemen, is dit de enige juiste beslissing.”

Zomerbars

Voor de zomerbars heeft Brugge intussen de regelgeving verduidelijkt. Versterkte optredens en dj-sets blijven niet toegelaten. Achtergrondmuziek tot 80 decibels buiten kan wel, zolang dit geen hinder voor de buren veroorzaakt.

“We houden de cijfers nauwlettend in de gaten en volgen het wetgevend kader in de federale fase van deze crisis strikt op”, zegt waarnemend burgemeester Pablo Annys (sp.a). “We worden nu eenmaal geconfronteerd met een pandemie die ons ook in Brugge elke dag voor nieuwe uitdagingen stelt. Hopelijk zorgt deze beslissing, samen met de andere veiligheidsmaatregelen, voor een ommekeer in de cijfers, zodat we straks weer een normaal leven kunnen opbouwen.”