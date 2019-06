‘Brugse’ vluchtelingen kunnen voortaan terecht in eigen centrum in de binnenstad Bart Huysentruyt

20 juni 2019

18u00 0 Brugge Erkende vluchtelingen in Brugge krijgen een eigen plek in Brugge waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Twee medewerkers van het OCMW gaan ze twee dagen per week wegwijs maken in onze maatschappij.

Jonge mannen tussen 18 en 25 jaar kunnen op maandag terecht in de lokalen van armoedevereniging vzw Wieder in het Rozendal in de binnenstad. Daar krijgen ze uitleg over onze maatschappij. Op vrijdag is het de beurt aan de vrouwen. “We hebben al een lokaal opvanginitiatief, maar krijgen subsidies om ook dit project in gang te steken”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “We kiezen niet toevallig voor de lokalen van vzw Wieder, want vluchtelingen komen hier vaak met niets aan en worden dus met armoede geconfronteerd. We bieden het hier coaching aan, waardoor ze zich sneller kunnen integreren in onze maatschappij.”