‘Brugse’ Venezolaanse stelt tentoon in Brugotta Hal Bart Huysentruyt

18 juni 2019

16u30 0

De Venezolaanse Rosangela Arreaza (44) stelt van 16 tot 31 juli tentoon in de Brugotta Hal op de Burg.

Ze zal er een twintigtal schilderijen en kunstobjecten exposeren. Dat betekent kunst met heel veel kleuren, warmte en intensiteit. Na tentoonstellingen in Marbella, Firenze, Milaan, Brussel, Gent, Knokke en Oostende mag ze nu Brugge kleur en warme symboliek tonen. ‘Haar’ Brugge want Rosangela woont al een vijf jaar aan de Scheepsdalelaan. De inrijpoort rechtover Carrefour is omgevormd tot open werkplaats en zijn er ook werken van de Venezolaanse te bewonderen. “Verkopen is geen doel op zich”, zegt ze. “Kunst verbindt en ik wil dat mensen gewoon eens een kijkje komen nemen of een babbeltje slaan. Zulke dialogen werken ook altijd inspirerend voor mezelf.”