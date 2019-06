‘Brugse Beer’ wint het van de ‘Brugse Zot’ na rechtszaak van twee jaar Bart Huysentruyt

26 juni 2019

08u07 0 Brugge Na een rechtszaak van twee jaar haalt Brouwerij Brugse Beer de slag thuis: zij mogen het woord ‘Brugse’ verder gebruiken, ondanks een claim van de brouwerijen De Halve Maan en Alken-Maes.

Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de Benelux besliste zopas dat het merk ‘Brugse Beer’ perfect naast ‘Brugse Zot' en ‘Brugse’ kan bestaan. Brouwerij Brugse Beer brouwt drie authentieke Belgische bieren, allen onder de naam Brugse Beer met verschillende alcoholpercentages. Dat was een doorn in het oog van de bekende brouwerijen die ook bieren met ‘Brugse’ brouwen. De naam Brugse Beer is geïnspireerd op de legende van de brugse beer die door de eerste graaf van Vlaanderen, Boudewijn I met de ijzeren arm, een grote met sneeuw bedekte beer aan een boom spietste om zijn verloofde te beschermen in de bossen rond Brugge. “Het bier sluit perfect aan bij een fiere, trotse, onbevreesde beer” , zegt Stephane Kolijn, CEO en eigenaar van het biermerk Brugse Beer.

“Het lopende geschil heeft de lancering van het bier naar het grote publiek gedurende twee jaar on hold gehouden. Voor Brugge is deze uitspraak een goede zaak. Er zijn tal van microbrouwerijen in de stad en geen enkele durft het woord Brugse gebruiken omdat ze vrees hebben voor de reacties van Brouwerij de Halve Maan. Tot nog toe heeft niemand het gedurfd om de grootste brouwerij van Brugge op de korrel te nemen. We verwachten ons uiteraard aan een sterk weerwoord van Brouwerij De Halve Maan, maar het recht staat aan onze zijde”, volgens Stephane Kolijn.

“De info van Brugse Beer bevat meerdere onwaarheden”, reageert Xavier Vanneste van brouwerij De Halve Maan . “Ik betreur deze stemmingmakerij. Brouwerij De Halve Maan heeft nooit enige rechtszaak of claim voor de rechtbank gehad tegenover de heer Kolijn of zijn bedrijf, of hem belet om bieren op de markt te brengen. De Halve Maan heeft zich in de brouwerijsector altijd al collegiaal en respectvol opgesteld. We hebben nooit een biermonopolie gehad, en andere spelers altijd gerespecteerd: ook op de Brugse markt bestaan er meerdere Brugse bieren.”