“Bruggelingen, zoek verkoeling in de parken” Bart Huysentruyt

23 juli 2019

14u24 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge wil de komende jaren werk maken van meer schaduwplekken en meer watervoorzieningen om de hitte in de stad te bekampen. Er komen elk jaar 300 bomen bij en het aantal drinkfonteinen in parken en op strategische plaatsen moet minstens verdubbeld worden. “En ik roep Bruggelingen op om een losse stoel te nemen en verkoeling te zoeken in de parken”, zegt waarnemend burgemeester Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De temperaturen lopen de komende dagen op tot bijna veertig graden. Vooral in de steden is het extra opletten: daar wordt het vaak nog warmer dan in de buitengebieden. In Brugge zijn ze zich daar bewust van. Zo rijden er woensdag en donderdag geen paardenkoetsen uit, wordt het afval vroeger opgehaald én roept het stadsbestuur op om verkoeling te zoeken. “We hebben zoveel parken met schaduwplekken”, zegt waarnemend burgemeester Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We investeren veel in de parken. Het zijn de tuinen van alle Bruggelingen. Daarom ook hebben we in enkele parken 300 groene stadsstoelen geplaatst. Ik raad de inwoners aan om zo'n stoel te nemen en onder een boom te gaan zitten. Alle beetjes helpen.”

De stoelen zijn nieuw, net als de extra bloembakken op de bruggen of het kleine stadsstrandje aan de Predikherenrei. In de Langestraat vroegen al 65 bewoners aan de stadsdiensten of ze een klein stukje groen voor hun gevel mogen planten en de stad wil ook de Geldmuntstraat vergroenen. “We willen niet alleen meer groen, maar ook meer lucht in onze stad”, zegt Van Volcem. “We nemen de klimaatvoorschriften ernstig. We verbinden ons ertoe om elk jaar 300 extra hoogstambomen te planten. Dat is nu bijvoorbeeld al aan het gebeuren aan het Kanaaleiland. In vier parken zijn er nu drinkfonteintjes waar mensen gratis water kunnen drinken of zich kunnen verfrissen. De komende jaren moeten er minstens dubbel zoveel bijkomen. Ik wil er graag in de parken, maar ook in de Katelijnestraat waar veel passage is. Voorbijgangers kunnen er van de kraan drinken. Water dat verloren gaat, kan dienen voor hondjes. Er zijn systemen beschikbaar.”

De waarnemend burgemeester denkt ook na over meer boomgaarden in de stad. “Het doel is om meer groene plaatsen in de stad te creëren om zo het frisse eilandklimaat naar de stad te brengen. Binnenkort start de aanleg van een boomgaard in het Cathemgoed in Dudzele. Het zal ook nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Daar werk ik, samen met mijn collega Minou Esquenet (CD&V), hard aan. Je ziet bovendien dat de mensen daar open voor staan. Na onze oproep om meer groen te voorzien in de Langestraat hebben ook andere straten en wijken zich kandidaat gesteld.” En voor wie het echt te warm wordt, is er nog altijd het openbaar zwembad in de reien aan de Coupure.