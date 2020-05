“Bruggelingen, zet vrijdag jullie stoel buiten”: stad roept op tot verbondenheid Bart Huysentruyt

28 mei 2020

08u39 2 Brugge Bruggelingen worden opgeroepen om op vrijdag 29 mei om 19.30 uur hun stoelen buiten te zetten en te klinken op de verbondenheid. ‘De langste stoel’ vervangt in deze coronaperiode ‘De langste tafel’, die de voorbije jaren georganiseerd werd in het kader van de week van de verbondenheid.

“Vanuit ons actieplan ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’ ontstond, tijdens de week van de verbondenheid, in Brugge de jaarlijkse actie van ‘De langste tafel’. In deze vreemde maanden klinkt de oproep tot verbondenheid luider dan ooit, maar helaas kan ‘De langste tafel’ dit jaar niet worden opgesteld”, zegt schepen van Welzijn Martine Matthys (CD&V). “We roepen de Bruggelingen op om op vrijdag 29 mei om 19.30 uur hun stoel buiten te zetten en, op veilige afstand uiteraard, met hun buren te klinken op de verbondenheid die er onmiskenbaar is in Brugge.”

Belangrijk: het is de bedoeling dat je je stoel op privéterrein neerzet, dus aan de voordeur van je huis. Omwille van de corona-voorzorgsmaatregelen, kan dit zeker niet op openbaar domein, bijvoorbeeld in een park of een plein. Bruggelingen kunnen foto’s van hun deelname aan ‘De langste stoel’ posten in de Facebookgroep ‘Brugge Solidair’, of op de Facebookpagina van ‘Vierkant tegen Eenzaamheid Brugge’.