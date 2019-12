“Bruggelingen, gebruik geluidsarm vuurwerk” Bart Huysentruyt

13 december 2019

16u58 0 Brugge De stad Brugge lanceert een campagne waarin ze haar inwoners oproept om tijdens de aankomende eindejaarsfeesten diervriendelijk en dus geluidsarm vuurwerk te gebruiken.

“Met deze campagne willen we de aandacht vestigen op de impact van traditioneel vuurwerk op dieren en hopen wij dat ook particulieren een bewuste keuze zullen maken en kiezen voor een feestelijk maar diervriendelijk alternatief”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “Dieren lijden immers onder de overlast die traditioneel vuurwerk met zich meebrengt. De flitsen en knallen zorgen bij veel dieren voor heel wat stress. Huisdieren verstoppen zich, rillen van angst en proberen soms uit te breken. Elk jaar komen er meldingen binnen bij de lokale politie en het Blauwe Kruis van huisdieren die zijn weggelopen op oudejaarsavond.”

Een verbod op vuurwerk voeren ze niet in. “Dat is quasi onmogelijk te controleren, laat de politie mij weten. De mentaliteitsverandering moet in de eerste plaats vanuit de mensen zelf komen. Met deze campagne willen we hen helpen te overtuigen.”

Bewoners kunnen in het Huis van de Bruggeling en op de gemeenteafdelingen gratis posters en stickers met het campagnebeeld erop afhalen. De posters kunnen aan het raam worden gehangen en de stickertjes kunnen op kerstkaartjes of enveloppen worden geplakt.