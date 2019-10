‘Bruges Marathon’ boost voor toerisme, maar Brugse deelnemers blijven uit: “Momenteel slechts 140 lopers uit eigen stad” Mathias Mariën

01 oktober 2019

16u22 0 Brugge Brugge is op 20 oktober het decor voor de derde editie van de ‘Athora Great Bruges Marathon’. Duizenden sportievelingen zullen zich die dag wagen aan de (halve) marathon of de citywalk. Opvallend genoeg zijn er momenteel slechts 140 Bruggelingen ingeschreven én komt dertig procent van de geregistreerde lopers uit het buitenland. “Het bewijst het belang van dergelijke evenementen voor de toeristische sector. Al doen we natuurlijk graag een warme oproep naar onze eigen inwoners om zich alsnog in te schrijven”, glimlacht burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De voorbije twee jaar was de marathon een groot succes. Ook dit jaar lopen de inschrijvingen vlot binnen. “Lopen dwars door Unesco Werelderfgoed blijft vele nationale en internationale lopers aanspreken”, bevestigt organisator Golazo. Op 20 oktober worden dan ook voor het derde jaar op rij enkele duizenden lopers aan de start verwacht langs de Dijver. “Het is uniek dat we met de marathon op geen enkel moment het Brugs grondgebied verlaten. Het parcours loopt langs de mooiste plekken van de stad en de lopers passeren zelfs de Zeedijk van Zeebrugge", is de organisatie enthousiast.

Bruggelingen gezocht

Traditioneel kunnen deelnemers kiezen tussen de volledige marathon, de halve marathon of de citywalk. Opvallend: van alle ingeschreven lopers komt momenteel dertig procent uit het buitenland. Vooral Fransen, Britten, Nederlanders, Duitsers, en Italianen - in die volgorde - staan te popelen om Brugge al lopend te ontdekken. Burgemeester Dirk de fauw onderstreept dan ook het belang van de marathon voor de toeristische sector. “Het ‘marathontoerisme’ is in. De deelnemers brengen vaak hun familie mee en blijven meer dan één dag in Brugge. Het evenement brengt heel wat volk op de been”, aldus de burgemeester. Opvallend: op dit moment zijn er amper 140 Bruggelingen ingeschreven voor de loopwedstrijd in eigen stad. De voorgaande jaren was dat nog een veelvoud. “We doen bij deze dan ook een warme oproep om daar verandering in te brengen”, glimlacht de organisatie. Schepen van Sport Franky Demon (CD&V) moedigt de Bruggelingen aan en wijst op de verschillende formules. Zo komen ook wandelaars uitgebreid aan hun trekken met de citywalk. Zelfs de halve marathon van 21 kilometer kan te voet afgelegd worden. “Het sluit aan bij de visie die we als sportstad willen uitdragen: elke Bruggeling moet zijn of haar favoriete sport kunnen beoefenen", aldus Demon.

Shopping marathon

Het stadsbestuur wil in de toekomst de handelaars nauwer betrekken bij de ‘Bruges Marathon’ en pakt vanaf dit jaar uit met een ‘shopping marathon’, waarbij aangesloten handelszaken kortingen aanbieden in de volledige week voor de marathon. Momenteel zijn er slechts een handvol winkels die mee op de kar springen. Schepen van werk en ondernemer Pablo Annys (sp.a) verwacht dat het idee de komende jaren nog zal groeien. De finish van de marathon ligt traditioneel op de Markt, waar een foodmarket voorzien wordt voor de deelnemers.