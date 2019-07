“Bied afvalophalers iets fris aan” Bart Huysentruyt

24 juli 2019

10u57 54 Brugge IVBO, de afvalintercommunale voor Brugge en Om meland, lanceert online een oproep naar de inwoners om deze week extra waardering te tonen voor het werk van de afvalophalers.

Met temperaturen die donderdag tot 39 graden kunnen gaan, krijgen zij het de komende dagen immers zwaar te verduren tijdens hun rondes. Een fris drankje, een schaduwrijk rustplekje, een duim omhoog of gewoonweg het correct aanbieden van afval kan daarbij het verschil maken. “Naast de verplichte veiligheidskledij en veiligheidsschoenen die zij dragen, is het werk dat ze uitvoeren sowieso al fysiek zwaar door de vele kilometers en kilo’s”, zegt Saidja Callewaert van IVBO.

Om hen de namiddaghitte zoveel mogelijk te besparen, besliste IVBO eerder al om de ophalers deze week de mogelijkheid te geven een uurtje vroeger te starten met hun ronde. De ophaalwagens rijden daardoor al om 6 uur ’s morgens uit in plaats van om 7 uur zoals gewoonlijk. “De ophalers krijgen dagelijks gekoeld water mee op ronde en kunnen ook extra rusttijden inlassen, maar we vragen de inwoners ook om extra lief te zijn. Naast een fris drankje, mogen ze het afval ook nog correcter aanbieden. Of ervoor zorgen dat de afvalzak niet té zwaar is.”

