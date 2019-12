“Bedankt allemaal, voor jullie gulle lach!” Guy (65) deelt op laatste dag voor pensioen chocolaatjes en afscheidsbrief uit aan fietsende pendelaars Mathias Mariën

11 december 2019

12u01 178 Brugge Een hartverwarmend verhaal uit het Brugse: op het fietspad tussen Zedelgem en Assebroek hield een man de voorbije dagen voorbijgangers tegen... om hen te bedanken met een brief en twee chocolaatjes. De man, Guy Callens (65) uit Assebroek, doet dat omdat hij met pensioen gaat en veel minder op die plaats zal passeren.

Jarenlang fietste Guy Callens met zijn ligfiets tussen Assebroek en CNH in Zedelgem. Vandaag woensdag deed hij dat met de wagen, maar niet zonder alle fietsers te bedanken, met een briefje en twee chocolaatjes. Het traject is een kleine 13 kilometer lang en ondertussen kregen al heel wat mensen de brief. Ook op onze redactie stroomden de reacties binnen. “Staat daar een man te zwaaien met een envelop. Ik stop beleefd en berg de envelop op in mijn binnenzak”, schrijft één van de gelukkigen op sociale media. “Waarschijnlijk wil die man ergens tegen protesteren ofzo... zonder veel na te denken fiets ik verder naar mijn werk waar ik de envelop open maak. Twee mercitjes (chocolade, red.), en een hartverwarmende brief die me deugd doet in deze kille tijden.”

Briefschrijver Guy schrijft zijn gevoel poëtisch neer. “Wekenlang, maandenlang, jarenlang en voor sommigen zelfs decennialang hebben onze wegen elkaar gekruist”, staat te lezen in de brief. “’s Morgens of ’s avonds na het werk. Ook al kenden we mekaar niet, we zijn mekaar beginnen groeten.” Daarna volgt een passage over hoe mensen hem de voorbije jaren begroetten. De ene met een vingertje, de andere met een glimlach of een welgemeende goedemorgen.

“Maar weldra komt er een einde aan mijn dagelijks traject”, schrijft hij verder. “Begin volgend jaar bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd.” Hij zal daarom minder vaak op het traject Assebroek-Zedelgem verschijnen. “Ik vond het jammer dat we geen afscheid konden nemen. Daarom dit korte briefje waarmee ik jou wil bedanken om met je groet mijn weg van en naar het werk op te vrolijken.”

Eindigen doet hij met de vraag: “Wil je alsjeblief voortaan mijn collega’s groeten?”

Als we hem opbellen op zijn werk in Zedelgem is Guy nogal overdonderd. “Ik wou eigenlijk gewoon mijn collega-pendelaars bedanken”, zegt hij. “Ik had nooit gedacht dat hier zoveel respons op ging komen.”