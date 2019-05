‘Angie’ en ‘Rosie’ zijn niet alleen rockklassiekers, maar ook biertjes Bart Huysentruyt

23 mei 2019

17u46 0 Brugge De Brugse stadsbrouwerij Bourgogne des Flandres lanceert twee nieuwe biertjes: ‘Rosie’ en ‘Angie’. Ze zijn genoemd naar twee klassiekers van AC/DC en The Rolling Stones.

‘Angie’ en ‘Rosie’ zijn bieren die ruim twee jaar gerijpt zijn in wijn- of lambiekvaten. Ze worden gebotteld in 1.500 flessen en zijn dus erg gelimiteerd. “We willen af en toe wat nieuwe bieren lanceren, die we in ons bierlaboratorium in Brugge hebben ontwikkeld”, vertelt brouwer Thomas Vandelanotte. Hij krijgt de kans om creatief om te gaan met gerstenat. Zo zit er altijd één experimenteel biertje op de tap van de brasserie in de brouwerij.

De namen van de bieren verwijzen naar songs van stevige bands. Toeval of niet: de bieren zijn zelf ook stevig qua alcoholpercentage. ‘Angie’ is een amberkleurig, lichtzurig bier van 11,5 procent met een cognacachtig aroma. ‘Rosie’, vrij naar ‘Whole lotta Rosie’, is eerder een fruitig bier met een alcoholpercentage van 12,8.

Beide bieren zijn vanaf deze zomer te koop in regionale speciaalzaken en in Brugse cafés.