“Alvo-terrorist” plaatst opnieuw extremistische berichten op Twitter: man wordt gecolloqueerd Siebe De Voogt

24 juni 2020

14u44 0 Brugge De 40-jarige Bruggeling die er vier jaar geleden mee dreigde de Alvo in Assebroek in brand te steken, wordt gecolloqueerd. Dat bleek woensdagmorgen in de Brugse rechtbank. Souphiane O. verscheen er opnieuw geboeid voor de rechter, nadat hij extremistische berichten had gepost op Twitter.

Souphiane O. heeft er de voorbije jaren een hobbelig parcours opzitten. De man van Tunesische origine ging op 30 januari 2016 een blik gin-tonic kopen in de Alvo, rechtover zijn woning in de Kerkdreef in Assebroek. Toen hij zag dat het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo in de rekken lag, was het hek van de dam. “Ik ga binnenkort deze winkel platbranden”, riep O., nadat hij enkele maanden eerder ook al de aanslagen in Parijs had gevierd in de supermarkt. Bij een huiszoeking troffen de speurders jihadistische boeken en afbeeldingen van Osama Bin Laden aan.

Verslaving

Souphiane O. werd aangehouden en kwam enige tijd nadien voorwaardelijk vrij. Op de dag van de aanslagen in Brussel ging hij een vreugdedansje doen in de Carrefour in het B-Park in Brugge. O. vloog meteen weer achter de tralies. De man kampt met psychische problemen en met een jarenlange heroïneverslaving en werd uiteindelijk veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft gekoppeld aan voorwaarden. In september 2017 kwam O. vervroegd vrij. Hij moest zich laten opnemen in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem, maar vertrok daar in mei dit jaar na een meningsverschil. De man vloog prompt weer achter de tralies.

Vorige week kregen we verontrustend nieuws. De beklaagde had enkele berichten gepost op Twitter, waaruit zijn extreem islamitisch gedachtegoed weer bleek Procureur Céline d’Havé

Osama Bin Laden

In februari dit jaar mocht de man opnieuw de gevangenis verlaten. Door de coronacrisis kon hij echter niet opgenomen worden in Sint-Amandus in Beernem. Volgens het Brugse parket verliep alles goed tot de coronamaatregelen versoepeld werden. “Zijn structuur viel weg en de beklaagde ontspoorde opnieuw”, stelde procureur Céline d’Havé tijdens de zitting woensdagmorgen. “Vorige week kregen we verontrustend nieuws. Hij had enkele berichten gepost op Twitter, waaruit zijn extreem islamitisch gedachtegoed weer bleek.” In de posts zou Souphiane O. onder meer Osama Bin Laden geprezen hebben. De man schond daarmee z'n voorwaarden en werd op vraag van het parket meteen weer opgesloten in de gevangenis.

Woensdagmorgen wilde de procureur de onmiddellijke intrekking van zijn voorwaarden vorderen, maar zover kwam het uiteindelijk niet. De vrederechter bleek dinsdag net de collocatie van Souphiane O. te hebben bevolen, zo meldde zijn advocaat Stijn Leliaert. Het parket zag daarom af van haar vordering tot herroeping. O. wordt woensdag nog met een ambulance overgebracht van de Brugse gevangenis naar Sint-Amandus in Beernem. Volgens zijn vriendin kampt hij met psychoses en is hij absoluut geen terrorist. “Zijn uitingen van zogenaamd extremisme zijn eerder een schreeuw om hulp.”