“Alvo-terrorist” moet zich na vrijlating uit gevangenis verplicht laten opnemen Siebe De Voogt

04 december 2019

12u02 0 Brugge De 40-jarige Bruggeling die er drie jaar geleden mee dreigde de Alvo in Assebroek in brand te steken, heeft woensdagmorgen strengere voorwaarden opgelegd gekregen van de rechtbank. Souphiane O. moet zich dit voorjaar na z’n vrijlating uit de gevangenis residentieel laten opnemen.

De man van Tunesische origine ging op 30 januari 2016 een blik gin-tonic kopen in de Alvo, rechtover zijn woning in de Kerkdreef in Assebroek. Toen hij zag dat het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo in de rekken lag, was het hek van de dam. “Ik ga binnenkort deze winkel platbranden”, riep O., nadat hij enkele maanden eerder ook al de aanslagen in Parijs had gevierd in de supermarkt. Bij een huiszoeking troffen de speurders jihadistische boeken en afbeeldingen van Osama Bin Laden aan.

Verplichte opname

Souphiane O. werd aangehouden en kwam enige tijd nadien voorwaardelijk vrij. Op de dag van de aanslagen in Brussel ging hij een vreugdedansje doen in de Carrefour in het B-Park in Brugge. O. vloog meteen weer achter de tralies. De man kampt met een psychische problemen en een jarenlange heroïneverslaving en werd uiteindelijk veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft gekoppeld aan voorwaarden. In september 2017 kwam O. vervroegd vrij. Hij moest zich laten opnemen in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem, maar vertrok daar in mei dit jaar na een meningsverschil. De man vloog prompt weer achter de tralies. Volgens het parket nam O. zijn medicatie niet goed, waardoor hij kampte met psychoses.

De rechter besliste woensdagmorgen om de voorwaarden van de Bruggeling niet in te trekken, maar verstrengde ze daarentegen. Volgens zijn advocaat Stijn Leliaert zit Souphiane O. sowieso nog tot 3 april in de cel. Daarna moet hij zich verplicht laten opnemen om z’n verslavingsproblematiek en psychiatrische problemen aan te pakken. O. moet ook z’n radicaliseringsbegeleiding verderzetten en zich onthouden van elk druggebruik.