“Als het 30 graden wordt, dan rijden de koetsiers niet uit”: Brugge neemt maatregelen in belang van paarden Bart Huysentruyt

23 juni 2020

16u02 0 Brugge Met het warme weer van deze week zullen de pas opgestarte paardenkoetsen allicht niet rijden tijdens de heetste uren van de dag. “Als het 30 graden wordt, dan blijven ze op stal”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a).

De koetsiers nemen zelf extra maatregelen bij warm weer. “Zodra de temperatuur 25 graden in de schaduw bedraagt, worden maar twee paarden ingezet waarbij het eerste paard rijdt van 9 tot 17 uur en het tweede paard van 17 tot 22 uur”, zegt schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a). “De paarden krijgen aangepast voeder met elektrolyten dat extra zout en mineralen bevat. Bij de halteplaatsen worden schaduwplekken opgezocht. Daar is water aanwezig om de paarden te bevoorraden en om ze regelmatig af te koelen.”

Vanaf 30 graden in de schaduw rijden de paarden niet uit of stoppen ze met rijden, vult schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a) aan: “De weersvoorspelling van het KMI volgen we dag per dag op, zodat we direct kunnen ingrijpen als het te warm wordt. Dankzij de afkoelende zeebries zijn de temperaturen in Brugge gelukkig minder hoog dan in het binnenland of in Limburg.”