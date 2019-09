“Acht slagerijen in de Gistelse Steenweg? We doen allemaal ons best” Slagerij Ranson viert de 95ste verjaardag met een feestweekend Bart Huysentruyt

20 september 2019

13u18 0 Brugge Slagerij Ranson langs de Gistelse Steenweg viert komend weekend de 95ste verjaardag met een extraatje voor haar klanten. Ranson is één van de acht slagerijen langs de drukke invalsweg. “Maar we hebben allemaal ons cliënteel en doen ons best”, zegt slager Kristof Ranson (42).

Kristof Ranson (42) en Valerie Derdaele (36) vormen al de vierde generatie achter de toonbank van Slagerij Ranson. Kristofs overgrootouders Pamphile Ranson en Romanie Vandaele openden in 1924 de eerste beenhouwers. “Met veel minder aanbod dan nu”, vertelt Kristof. “Wat er van die tijd nog overblijft, zijn foto’s, herinneringen en vooral: ons hoofdvlees, de ouderwetse grijze paté met geheim familierecept en de droge worstjes.” In 1949 kwam grootvader Lucien Ranson aan het roer. “Hij is amper dertig jaar geworden, een hartaderbreuk”, zegt Kristof Ranson. “Mijn grootmoeder Georgette heeft de zaak voortgezet. Ze kreeg daarbij de hulp van haar schoonzus Clara Ranson.”

Zijn ouders Frank en An namen in 1975 over, tot 2007. “Ik ben grootgebracht in de slagerij”, zegt de slager. “Valerie was ook enthousiast om mee te doen. In oktober 2007 zijn we eraan begonnen. Natuurlijk zijn de tijden veranderd. Zeker de laatste jaren is de aandacht voor vlees gewijzigd. Mensen worden er constant op gewezen dat ze niet teveel vlees mogen eten. Dat merken we in de verkoop van rood vlees. Dat gaat achteruit. Om dat een beetje op te vangen, zijn we ons gaan specialiseren in traiteurdiensten en bereide maaltijden. Zo is onze spaghettisaus heel populair, maar we zetten ook in op verse charcuterie. Je vindt in onze toonbank meer dan tien verschillende soorten salami, maar ook patés en hespenworst doen het erg goed.”

En dan is er nog ’t Kaaskorstje, de afdeling kaas die Valerie precies een jaar geleden introduceerde in de slagerij. Dat was een beetje een gok. “Maar die pakt heel goed uit”, zegt het koppel. “Zelfs in de warmste maanden waren de klanten erg enthousiast. Onder de naam ’t Kaaskorstje bieden we een wisselende selectie kazen aan, die nog ter plekke verder worden gerijpt. We zijn ook ambassadeur van Brugge Kaas.”

De vier generaties vakmanschap worden dit weekend van 21 en 22 september gevierd in de zaak, met een gratis hapje en drankje. En zo blijkt nog eens dat de ‘slagerijstraat’ Gistelse Steenweg haar naam niet heeft gestolen. “Iedereen doet hier ontzettend zijn best. De klanten kunnen er maar wel bij varen.”