Brouwerij Het Nest schiet opnieuw hoofdvogel af op internationaal Kerstbierfestival : “Enorm blij met deze erkenning” Toon Verheijen

23 december 2019

14u15 0 Brouwerij Het Nest heeft voor het tweede jaar op rij de hoofvogel afgeschoten op het gerenommeerde Kerstbierfestival in Essen. De Schuppenboer Winter 2019 werd het grootste aantal bezoekers te bekoren. Het festival zelf was midden december overigens opnieuw een absolute voltreffer.

Het Kerstbierfestival in Essen van bierproefclub O.B.E.R, waar jaarlijks bezoekers van letterlijk over de hele wereld naartoe komen, was dit jaar aan de 25ste editie toe. Dit jaar stonden er niet minder dan 230 bieren op kaart waaronder zelfs enkele bieren die normaal exclusief voor het buitenland bestemd zijn. De bezoekers krijgen ook een briefje waarop ze hun eigen top 3 mogen invullen. Voor de tweede keer op rij ging deze publieksprijs naar Schuppenboer Winter van brouwerij Het Nest uit Oud-Turnhout.

Onderscheiding

“Uiteraard zijn we daar tevreden mee”, lacht Bart Cuypers van Het Nest. “Er is maar één prijs op meer dan tweehonderd bieren en dat maakt het extra mooi. In België zijn er als brouwer maar twee onderscheidingen die er echt toe doen: het Kerstbierfestival en de consumententrofee op het Zythos bierfestival te Leuven. De eerste hebben we nu tweemaal gewonnen. Hopelijk winnen we dit jaar de dubbel, maar dat zal zonder Schupppenboer Winter zijn, want die is al enkele maanden uitverkocht.”

Verdubbeling

De Schuppenboer winter is een op rumvaten gerijpte versie van de Schuppenboer Grand Cru. “Bieren en dan meer bepaald sterke blonde bieren laten rijpen op houten vaten begint meer en meer onze specialiteit te worden”, zegt brouwmeester Gust Hermans. “De houten vaten kopen we rechtstreeks bij distilleerderijen of via handelaars. Zo komen de rumvaten voor de Winter uit Belize en Jamaica. Op deze vaten laten we dan het bier zes maanden tot maximaal één jaar rijpen waarbij we de vaten slechts twee maal gebruiken. Een andere succesvolle combinatie is onze Schuppenboer tripel op whiskyvaten, maar we werken ook met cognac, calvados, porto, madeira en voor een gekend restaurant zelfs met wijnvaten.” Deze bieren zijn zowel in binnen- en buitenland zeer gegeerd aldus Bart Cuypers. “In 2020 voorzien we een 50% extra capaciteit voor het rijpen van bieren in houten vaten, maar ik vrees dat ook dit niet voldoende zal zijn om aan de vraag te voldoen.”