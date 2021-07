Broertjes Danté (13) en Mylow (8) hebben allebei genetische afwijking: vrienden starten crowdfunding zodat ouders kosten kunnen dragen

Oostende Gekraakte mobilhome brandt volledig uit op bedrijfssi­te

7 juli Op de site achteraan het bedrijventerrein in de Pottenbakkersstraat in Oostende woedde woensdag rond 17.30 uur een felle brand. Een achtergelaten mobilhome stond in lichterlaaie. De rookpluim was tot ver te zien.