Britt Labro (KRC Genk Ladies): “Onze jeugdige groep is super gemotiveerd en zet week na week stappen vooruit” Lucien Claessens

05 oktober 2020

00u23 0 Standard won afgelopen weekend het competitieduel tegen Genk Ladies met 4-0. Het jonge Genks team beet fel van zich af, maar was kansloos tegen de Luikse vrouwen die over meer maturiteit en ervaring beschikten. Toch was er in Genks middens enige kritiek op de arbitrage. “Davinia Vanmechelen scoorde in buitenspelpositie en bij het laatste doelpunt lokte Gelders al te gemakkelijk een strafschop uit”, vond de 18-jarige Britt Labro.

Britt Labro kwam in het tussenseizoen over van tweede nationaler Westerlo en paste zich snel aan. De eerste kans van de wedstrijd was trouwens voor Britt, maar ze schoof de bal voorlangs.

“We speelden een goede eerste helft”, zegt de jeugdige Genkse spits. “We kwamen na tien minuten ongelukkig op achterstand toen een poging van Noémi Gelders via Lotte Van De Steen in doel afweek. Voor de rest hielden we achterin alles gesloten. Standard dreigde wel, maar vond geen openingen. Tot Davinia Vanmechelen aan het half uur meer dan waarschijnlijk vanuit buitenspel, verdubbelde.”

In de tweede helft was Standard heer en meester en konden jullie nog weinig uitbreken?

“Dat is normaal. Standard heeft veel meer ervaring en telt verschillende internationals in hun rangen. Toch hebben we ons goed verdedigd. Vergeet niet dat we onze routiniers Aline Zeler en Justine Gomboso moesten missen. We hadden hun ervaring op het middenveld best kunnen gebruiken.”

Jullie speelden op Sclessin en de wedstrijd werd bovendien op Eleven Sports rechtstreeks uitgezonden. Geen zenuwen?

“Het was wel indrukwekkend om in zulk groot stadion te spelen, maar zenuwen waren er niet. Je doet je best en bent met het spel bezig. Wel ga ik de wedstrijd nog eens vanop televisie bekijken. Dat hoort ook bij het leerproces, hé.”

Vorig seizoen speelde je nog in tweede nationale. Nu in de Super League. Het was wel even aanpassen?

“Als je op het hoogste niveau wil spelen, moet je daar iets voor over hebben. Bij Genk is de omkadering prima. Naast de wedstrijddag trainen we nog viermaal. Dat wil zeggen dat we vijf dagen van de week op de club zijn. Ja, het gaat er echt professioneel aan toe. Maar we plukker er de vruchten van. Er wordt hard en doelgericht getraind. Je ziet week na wee dat we stappen vooruit zetten. Binnen twee à drie jaar willen we met de top kunnen wedijveren.”

Wat is de ambitie voor dit seizoen. Een plaatsje in play-off 1?

“In de eerste plaats willen we veel leren en ervaring opdoen. We willen ons verder ontwikkelen als voetballer. Natuurlijk telt ook het resultaat. We willen zo hoog mogelijk eindigen. Play-off 1 is wellicht nog te hoog gemikt, maar we gaan er voor. Voor die vijfde plaats gaan we het duel aan met Leuven, Zulte-Waregem en Aalst. We zien wel.”

Vrijdag spelen jullie om 20.30 uur thuis tegen Leuven.

“Een wedstrijd om naar uit te kijken. Zoals ik al zei is Leuven een concurrent voor dat laatste plaatsje in play-ff 1. We willen dan ook absoluut winnen. De week nadien reizen we naar Aalst. Ze wipten ons uit de beker. Daar hebben we iets goed te maken. Je ziet, we staan voor heel wat uitdagingen. Maar daar doen we het toch voor”, aldus een super gemotiveerde Britt Labro.