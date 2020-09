Zeven leerlingen en twee leerkrachten op Breese scholen testen positief op COVID-19: stad brengt uitbraak in kaart Birger Vandael

25 september 2020

17u12 1 Bree Op de drie Breese middelbare scholen testten zes leerlingen en één leerkracht positief op COVID-19. Ook bij lagere school De Vuurvogel in Bree-centrum zijn momenteel één leerkracht en één leerling positief getest. De stad brengt dit weekend de uitbraak in kaart en zal dan verder communiceren over de aanpak.

Donderdagavond rees het vermoeden van een clusteruitbraak van het coronavirus binnen de scholengemeenschap van de Breese middelbare scholen Sint-Augustinusinstituut (SAB), Middenschool Heilig Hart (MHH) en Technisch Instituut Sint-Michiel (TISM). Dat werd door het CLB onderzocht waarna werd beslist om verdere maatregelen te nemen.

120-tal hoog-risico personen

Als gevolg van de negen positieve gevallen zijn er momenteel al een 120-tal hoog-risico personen bepaald uit verschillende scholen en gemeentes. Die cijfers lopen mogelijk nog op, aangezien de contacttracing volop aan de gang is. Dit weekend zullen scholen, artsen, hulpverleningszone Kemp en Duin, CLB en stadsdiensten bekijken hoe de impact van het virus beperkt wordt. Zij staan ook in voor de communicatie naar de betrokkenen toe.

“Wij vragen met aandrang aan alle leerlingen van deze scholen en inwoners van Bree om de communicatie van de school af te wachten en strikt op te volgen. Op basis van die communicatie weten leerlingen en ouders waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen”, klinkt het in een bericht van de stad.

Alle leerlingen krijgen een algemene mail of smartschoolbericht via hun eigen school. Enkel de leerlingen en medewerkers die gecategoriseerd worden als hoog-risico of laag-risico doelgroep, krijgen een bijkomende communicatie met verdere instructies omtrent testing en quarantaine.

Verantwoordelijkheid

“Wij betreuren dit voorval ten zeerste en doen er alles aan om de verdere verspreiding van het virus te beperken”, laat de stad nog weten. “We rekenen op iedere betrokken persoon om verantwoordelijkheid te nemen om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk in te perken. Tot slot wensen we iedereen die symptomen ondervindt een spoedig herstel.”