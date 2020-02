Zestigtal fans volgen comeback Kim Clijsters in de Academy van hun grote idool Birger Vandael

17 februari 2020

18u33 2 Bree De comeback van Kim Clijsters werd maandagmiddag live uitgezonden in het eetcafé De Refferie bij de Kim Clijsters Academy. Een zestigtal fans volgden geboeid de prestaties van hun grote idool op het tornooi van Dubai en zagen veel positieve signalen. Ondanks enkele mutsen van de Rode Duivels, moet de Kim-gekte van weleer nog groeien.

Toen Kim Clijsters haar hoogdagen beleefde, gingen de mensen in haar thuisdorp Bree massaal uit het dak voor hun grote volksheldin. Bij haar eerste overwinning op een grandslamtornooi in 2005 trakteerde ze zelf op bier in alle cafés van Bree en omstreken. Daarna werd de Kim-gekte alleen maar groter. Op een fandag in 2007 kwamen maar liefst 10.000 mensen naar haar fandag in Bobbejaanland, dat voor de gelegenheid werd omgedoopt in ‘Kims Land’. Dat was overigens maar een fractie van de 140.000 aanvragen. In 2009 werd Kim opnieuw gehuldigd op het Vrijthof toen ze voor de tweede keer in haar carrière de US Open won en een jaar later, toen ze het tornooi voor de derde keer gewonnen had, kreeg ze haar eigen fontein in woonplaats Opitter.

Bejaarden en jongeren

Bij de bekendmaking van haar comeback in september bleek er opnieuw veel enthousiasme te zijn. De opkomst bij de eerste wedstrijd zelf bleef beperkt. Dat had te maken met het aanvangsuur (16 uur) waarop veel mensen nog aan het werk waren. De aanwezige toeschouwers waren enerzijds bejaarde mensen die naar goede gewoonte een koffietje en een versnapering komen nuttigen in het eetcafé en anderzijds jongeren die zelf tennisles op maandagnamiddag hebben.

Van matige sfeer naar positiviteit

Tijdens de eerste set was de sfeer gematigd, maar toen Clijsters in de tweede set haar karakter toonde en bijwijlen zelfs haar niveau van weleer haalde, ging er toch enige positiviteit door de ruimte. Toch wordt de grote gekte nog gespaard voor later. “We deden vanmiddag nog niets speciaals”, glimlacht burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Maar uiteraard keek ik zelf ook geboeid naar haar wedstrijd en geloof ik volop in een geslaagde comeback!”