Zes kangoeroes doodgebeten in Bree: “Zeker niet het werk van de wolf”

Birger Vandael

20 mei 2020

16u20 0 Bree Bij Wendy Gerets en Jos Gofflo uit Bree zijn de afgelopen twee nachten zes kangoeroes doodgebeten. “Het werk van een vos", zijn de eigenaars overtuigd. “We zijn ten einde raad. Ondanks alle omheiningen moeten we op deze manier afscheid nemen van onze dieren.”

In Noord-Limburg huist al maanden een wolf en die zou onlangs ook zijn opgedoken in Maasmechelen. Toch is er van een wolf in Bree geen sprake, wel van een vos. Deze beet maandagnacht drie kangoeroes dood en kwam een nachtje later terug voor een gelijkaardig hapje.

Bij de getroffen dieren zat ook één Joey, zoals een “baby” van een kangoeroe wel eens wordt genoemd. “We hadden nochtans ons best gedaan om dit te voorkomen, met onder meer een omheining van 1,55 meter hoog en stroom aan de boven- en onderkant”, zeggen Wendy en Jos, die met Glenn ook nog een inwonende zoon hebben, die mee voor de kangoeroes zorgt.

Schrik

Naast de zes doodgebeten kangoeroes liepen ook nog enkele diertjes verwondingen op. “Hun kopje hangt vol bloed en is helemaal gezwollen. Je merkt dat de kangoeroes schrik hebben en we zijn zelfs niet zeker of ze het allemaal gaan redden. Al jaren hebben we kangoeroes en dit is nog nooit gebeurd. Met een klein hartje zullen we de komende nachten aanvatten.”