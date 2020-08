Woning beschadigd bij zwaar verkeersongeval aan Gruitroderkiezel Birger Vandael

06 augustus 2020

13u37 0 Bree Donderdagochtend omstreeks 9.15 uur vond een ernstig verkeersongeval plaats aan de Gruitroderkiezel in Bree. Twee auto’s kwamen met elkaar in aanraking bij een inhaalmanoeuvre en één van de wagens botste vervolgens tegen een boom. Het voertuig kwam niet tot stilstand en slingerde verder tot tegen de geval van een woning.

Meteen na het ongeval kwamen de hulpdiensten ter plaatse. De bestuurder zat een tijdje gekneld in zijn voertuig en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De woning raakte beschadigd aan de voorgevel. Het parket heeft een verkeersdeskundige gevorderd om de omstandigheden te onderzoeken. Politie CARMA zorgde tijdelijk voor een omleiding. Het verkeer komende van Gruitrode werd omgeleid via de Kipdorpstraat. Het verkeer komende uit Bree kon via de Tulpenlaan zijn weg verderzetten.