Wietplantages ontdekt in Bree, Lanaken en Hechtel-Eksel: “Potentieel jaarinkomst van 2,8 miljoen euro kunnen tegenhouden” MMM

05 februari 2020

15u40 0 Bree De federale gerechtelijke politie is woensdagmorgen binnengevallen op een zestal adressen in Limburg. Operation Clean-House vond er voor de twintigste keer plaats. Dat leidde tot het oprollen van drie plantages. Acht personen zijn gearresteerd.

Procureur Guido Vermeiren kondigde in 2014 aan te zullen strijden tegen hét probleem in Limburg: de groei van wietplantages. Hij en de FGP zouden voor eens en voor altijd huishouden, vooral in het grensgebied met Nederland. Operation Clean-House werd geboren en zou op regelmatige basis worden uitgevoerd.

Woensdag, zes jaar later, werd de twintigste operatie uitgevoerd. In Lanaken, Bree en Hechtel-Eksel vielen speurders binnen op adressen. In drie gevallen werd er een plantage aangetroffen, samen goed voor 1.525 plantjes.

Verder konden ze stekken, materiaal, 150.000 euro cash geld, wagens en luxehorloges in beslag nemen. “We hebben voor 500.000 euro aan drugswaarde kunnen onderscheppen", wijst het parket op de wietplanten. “Door onze tussenkomst verliezen de groothandelaars nu een potentiële jaarinkomst van 2,8 miljoen euro.”

Acht personen werden opgepakt en overgebracht naar het commissariaat. Daar ondergaan zij momenteel een verhoor. “Het is af te wachten of ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.” Verdere arrestaties zijn mogelijk, want het onderzoek loopt nog.