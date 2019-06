Werkstraf voor oud-MP die onstuimige chauffeur gebroken neus slaat DSS

19 juni 2019

16u38 0 Bree Een voormalige agent van de militaire politie uit Bree heeft een werkstraf van 90 uur en een boete van 800 euro gekregen voor een ernstig geval van verkeersagressie. De 57-jarige man achtervolgde het slachtoffer bijna 3 kilometer omdat die hem ‘op een gevaarlijke manier voorbijstak’. Het 24-jarig slachtoffer hield er een gebroken neus aan over.

Op 22 maart 2018 was de oud-MP onderweg op de vierbaansweg tussen Kinrooi en Bree toen hij plots hard op het rempedaal moest trappen voor een auto die uit een zijstraat kwam en voor hem inreed. Net toen dat gebeurde werd de oud-militair met hoge snelheid langs links ingehaald. Hierdoor kon hij niet uitwijken en moest hij alles dichtgooien om een aanrijding te voorkomen. Na een achtervolging van 3 kilometer reed hij de roekeloze chauffeur klem.

Een andere generatie

De vijftiger stoof uit zijn auto en begon de millennial uit te schelden. Toen die niet opkeek en op zijn smartphone bleef scrollen, trakteerde de vijftiger hem met enkele slagen in zijn gezicht. “Ik ben van een andere generatie. Als men u aanspreekt, kijk je die persoon recht in de ogen en niet op een telefoon”, bracht de ex-MP nog aan. Maar de rechter liet zich niet vermurwen. Aan de in elkaar geslagen man moet de vijftiger 4.867 euro schadevergoeding betalen.