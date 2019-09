Werken Maaseikerbaan hervat na ongerustheid over metaalslakken BVDH

12u26 0 Bree Eerder deze maand werd de werf Maaseikerbaan stilgelegd omwille van ongerustheid over de opslag van mogelijk schadelijke teerhoudende fundering. De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) analyseerde de nodige stalen en kon daarna bevestigen dat het opgebroken materiaal geen speciale behandeling nodig heeft.

De afvalstroom kan nu rechtstreeks afgevoerd worden via de vergunde stockageplaats van de aannemer in Lummen, van waar het vertrekt voor verwerking in Eindhoven. Het is dus niet nodig om materiaal tijdelijk te stockeren in de werfzone. Daardoor kunnen de werken deze week hervat worden. Mits gunstige weersomstandigheden zou dat betekenen dat begin oktober de reeds opgebroken rijweghelft kan afgewerkt worden en dat de rioleringswerken aan de andere kant van de rijweg kunnen worden opgestart.