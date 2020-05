Vrije basisschool De Vuurvogel krijgt 1,59 miljoen euro voor open leercentrum en nieuwe lagere school Birger Vandael

08 mei 2020

09u54 3

Vrije basisschool De Vuurvogel krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een subsidie van 1.590.847,92 euro voor de realisatie van een nieuwe lagere school en een open leercentrum. In totaal investeert de minister meer dan vier miljoen euro in twaalf scholenbouwprojecten in onze provincie. “Terwijl er hard gewerkt wordt aan de aanpak van de coronacrisis, moet ook het reguliere beleid verder gevoerd worden”, zegt Weyts. “We ijveren voor excellent onderwijs in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.”