Voormalige kerk en pastorij van ’t Hasselt te koop

BVDH

08 november 2019

05u08 0 Bree De voormalige parochiekerk van het Breese gehucht ’t Hasselt wordt te koop aangeboden, samen met de aanpalende Pastorij. De Breese gemeenteraad en het Bisdom keurden deze aanpak goed in het Brees Kerkenbeleidsplan. Geschikte kandidaten kunnen de voormalige Sint-Lutgardiskerk een actuele invulling geven, zoals elders in Vlaanderen vaak gebeurt.

Onroerend erfgoed kan vaak worden ingezet om in te spelen op nieuwe maatschappelijke verwachtingen en noden. Stad Bree ziet verschillende mogelijkheden in een duurzame herbestemming door een actuele én respectvolle invulling van onze voormalige kerken. Erfgoed kan op die manier worden ingezet voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van onze regio. Net die combinatie van maatschappelijke en economische doelen kan erfgoedprojecten bijzonder interessant maken.

“Dit is de eerste kerk van Bree die een herbestemming krijgt. Uiteraard is dat een uniek project voor wie daar interesse voor heeft”, licht algemeen directeur Stefan Goclon toe. “De voormalige pastorij en de kerk zijn landelijk gelegen, aanpalend aan het fietsroutenetwerk. Een invulling specifiek in de toeristische- of horecasfeer bijvoorbeeld, lijkt ons daarom een mooie opportuniteit. We zijn bijzonder benieuwd naar welk creatief initiatief hieraan gekoppeld kan worden.”

Eender welke invulling kerk en pastorij zullen krijgen, de maatschappelijke relevantie van deze site wordt enorm opgewaardeerd. Samen met de voormalige school tegenover de kerk vormen ze het publieke centrum van ’t Hasselt. Het is de bedoeling van het stadsbestuur om op termijn ook deze oude schoolgebouwen als infrastructuur voor het verenigingsleven in ‘t Hasselt verder te verfraaien.

Over het gebouw

De Sint-Lutgardiskerk aan de ‘t Hasseltkiezel werd gebouwd in 1933 naar ontwerp van architect K. Gessler. Het gebouw is niet beschermd als monument, maar wel vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Er is geen kerkhof of begraafplaats op deze site. De combinatie met de pastorij waar de kerk destijds rechtstreeks tegen gebouwd is, zorgt voor bijzondere architecturale mogelijkheden. De ruimtes in de toren en het oksaal geven het gebouw een specifiek karakter.

Verder wordt het gebouw gekenmerkt door de zaalkerk onder het zadeldak, de vierkante toren links van de voorgevel, een koor met vijflicht en een rechthoekig, uitspringend portaal met rondboogdeur in een geprofileerde omlijsting. (agentschap onroerend erfgoed). De site is makkelijk bereikbaar via de ’t Hasseltkiezel, die dienst doet als verbindingsweg tussen Bree en Kinrooi. Het fietsroutenetwerk passeert achter de kerk, waar het ruraal karakter van het gehucht ’t Hasselt voor een mooi uitzicht over de velden zorgt.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerde kopers kunnen contact opnemen via stefan.goclon@bree.be of via het nummer 089 84 85 00 voor meer info. Kandidaat-kopers dienen rekening te houden met de bestemmingsvoorschriften van het GRUP Het Gehucht ’t Hasselt.