Vijf bestuurders dragen geen gordel bij controle

MMM

30 december 2019

17u52 0 Bree In de nacht van zaterdag op zondag werden er in Bree, Oudsbergen en Houthalen-Helchteren van 20 uur tot 2 uur alcoholcontroles gehouden. In totaal zijn 493 voertuigen gecontroleerd.

Een bestuurder had te veel gedronken en blies positief. Vijf bestuurders droegen hun gordel niet. Een voertuig was niet verzekerd en twee voertuigen waren niet in orde met hun technische keuring.