Verdachte poederbrief blijkt vals alarm BVDH

13 december 2019

22u01 3 Bree Vrijdagavond omstreeks 18 uur werd een gedeelte van het politiekantoor in Bree tijdelijk afgesloten omwille van een verdachte enveloppe met poeder. Het bleek uiteindelijk om een ongevaarlijke substantie te gaan.

“De enveloppe was aan de politie overhandigd door een man uit Bocholt, die de brief in de brievenbus vond en hem niet durfde te openen”, zo laat politie CARMA weten. “Zoals de procedure voorschrijft werd het zekere voor het onzekere genomen. Het politiekantoor werd niet ontruimd, maar werd wel tijdelijk afgesloten. Een aantal medewerkers die in de buurt van de enveloppe kwamen, bleven ter plaatse in afwachting van de Civiele Bescherming. Omstreeks 20.30 uur kwam het nieuws dat het niet om een gevaarlijke stof ging. Politie CARMA onderzoekt de omstandigheden.