Vader en zoontje gewond naar ziekenhuis gebracht na zware woningbrand BVDH

23 november 2019

13u47 0 Bree Bij een zware woningbrand in Neerglabbeek (Oudsbergen) zijn zaterdagochtend een vader en zijn zoontje gewond geraakt. De woning van het gezin is onbewoonbaar.

“Het ging om een uitslaande brand. Helaas is de volledige woning in de vlammen opgegaan", vertelt Marc Pannekoeke van brandweer Bree. “Het huis is helaas onbewoonbaar. De vader en een zoon moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De man heeft onder meer brandwonden opgelopen aan zijn hand. Het zoontje heeft rook geïnhaleerd, zijn opname is eerder ter controle.” De oorzaak van de brand is momenteel nog niet gekend. De familie zal worden opgevangen door kennissen.