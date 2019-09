Twintiger scheurt aan hoge snelheid over de Rode Kruislaan MMM

16u33 0 Bree Een twintiger uit Bree is maandagochtend uit het verkeer gehaald wegens overdreven snelheid en onaangepast rijgedrag.

De jongeman reed aan zeer hoge snelheid over de rotonde op de Rode Kruislaan en verleende geen voorrang. Door zijn onaangepast rijgedrag bracht hij andere bestuurders in gevaar. Er werd een pv opgesteld. De jongeman moet zich later bij de politierechtbank verantwoorden voor zijn rijgedrag.