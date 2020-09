Tilwith di Girolami met twee toernooizeges richting ITF-junioren in Tsjechië Werner Thys

07 september 2020

18u23 1 Bree Met twee toernooioverwinningen op het Belgian Circuit op zak begint de bijna 17-jarige Tilwith di Girolami deze week aan het ITF-juniorentoernooi in het Tsjechische Plzen.

In normale omstandigheden komt Tilwith di Girolami, die aangesloten is bij TC Maaseik, niet veel in actie in eigen land. Punten sprokkelen op internationale juniorentoernooien – di Girolami staat nummer 112 op de wereldranglijst bij de junioren – is immers de boodschap. “Door corona was het nu de enige optie om Belgian Circuit-toernooien in eigen land te spelen”, zegt di Girolami. “Ik ben positief ingesteld en kwam de lockdownperiode uitstekend door. Het was fijn om veel tijd bij familie door te brengen. Die kans krijg ik normaal gezien nooit. Ik begin immers aan mijn zevende jaar aan de Topsportschool in Wilrijk en zit in Antwerpen op internaat.”

“Zin in competitie was groot”

Op de sterk bezette Belgian Circuit-toernooien deed di Girolami het trouwens uitstekend. Einde augustus won ze het toernooi van TC Park Ronse en het voorbije weekend ging ze op TC Blauwe Regen in Mortsel met de hoofdprijs naar huis. Eerder dit seizoen blonk ze ook al uit op de toptoernooien van TC Gym in Schoten en Tenniscentrum Alken. “Ik had een lange periode getraind, raakte de bal goed en had echt weer zin in competitie”, aldus di Girolami.

In Schoten ging di Girolami over Vicky Van de Peer, Elyne Boeykens en Amelia Waligora, alvorens in finale op Magali Kempen (WTA 429) te stuiten en in Alken sleepte ze – na winst tegen Helene Scholsen (WTA 861) - drie sets uit de brand tegen Lara Salden (WTA 287).

“Tegen Vicky verloor ik vorig jaar nog met 6-0, 6-0 en had ik dus niets te verliezen. Ik ging er voluit voor en dat draaide dus goed uit”, lacht di Girolami. “Meteen was ik in Schoten gelanceerd voor het vervolg van het toernooi.”

“Mijn tennis is de laatste maanden vaster geworden en werd op technisch vlak, met mijn Tennis Vlaanderen-coach Alain De Vos, wat bijgeschaafd”, weet di Girolami. “Ik besef dat mijn opslag nog een pak sterker moet. Ik kan op die service nog te weinig druk zetten en dat maakt tegen een speelster als Lara Salden een wereld van verschil.”

Mikken op Grand Slams

Net als de profs begonnen ook de junioren de voorbije week weer op het internationale circuit te tennissen. Voor di Girolami kan het grote werk dus opnieuw beginnen. Deze week speelt ze het ITF-juniorentoernooi in het Tsjechische Plzen (cat.2), een week later gaat het naar het Duitse Bruchköbel (cat.3). “Volgend jaar heb ik nog één seizoen bij de junioren voor de boeg en het doel is duidelijk: op de juniorentabellen van de Grand Slam-toernooien geraken”, zegt di Girolami. “Heel misschien kan dat binnenkort al op Roland Garros, want wellicht haken er enkele speelsters uit verre landen af. Het wordt afwachten. Het blijft sowieso een seizoen met een pak vraagtekens.”