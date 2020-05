Stadhuis opnieuw open op afspraak Birger Vandael

14 mei 2020

12u52 0 Bree Nadat het stadhuis enkele weken gesloten bleef voor bezoek, kan je vanaf maandag 18 mei opnieuw terecht bij de centrale diensten op Vrijthof. Dat is echter enkel mogelijk op afspraak.

Een afspraak wordt enkel in noodzakelijke gevallen gemaakt. De stad werkt nog steeds bij voorkeur via telefoon of mail. Er is dus momenteel geen vrije inloop voor de gespecialiseerde loketten zoals burgerzaken, omgeving, seniorenloket of parkeren. Een overzicht van contactgegevens vind je op www.bree.be/openingsuren-en-contact.

Wie toch een bezoek brengt aan het stadhuis, moet zich wel houden aan de richtlijnen. Zo kan je enkel de ingang betreden via de tuindeur aan de voorzijde en loopt de uitgang via de deur naar het Vrijthof. Het houden van afstand is verplicht, het dragen van een mondmasker wordt aangeraden.