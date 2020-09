Stad deelt filmpje met alle info over centrumwerken Birger Vandael

10 september 2020

13u42 0

De wegenwerken in de binnenstad van Bree gingen deze zomer van start. Het centrum krijgt een volledige make-over. De Grauwe Torenwal en de Stationswal zijn al klaar. Er is naast heel wat parkeergelegenheid plaats gemaakt voor leuke, avontuurlijke en speelse plekjes met oog voor het historische karakter van “de wal”. Met het oog op deze werken lanceert het communicatieteam een promotiefilmpje met een algemene update voor alle mensen die geregeld in het stadscentrum vertoeven. De infopagina rond de werken vind je terug via deze link: https://www.bree.be/centrumwerken.