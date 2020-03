Sint-Augustinusinstituut voorziet permanentie en begint met

lessen vanop afstand Birger Vandael

16 maart 2020

09u28 0 Bree Ook het Sint-Augustinusinstituut voorziet dagelijks permanentie om leerlingen op te vangen. De school voor jongeren vanaf 14 jaar wil zo tegemoet komen aan ouders die geen opvang kunnen voorzien voor jongeren niet alleen thuis mogen blijven.

Om deze permanentie in goede banen te leiden, werd een beurtrol opgesteld. “De aanwezige leerlingen mogen kiezen of ze willen meewerken aan de verfraaiing van de school, of willen werken voor school”, vertelt pedagogisch ICT-coördinator Jan Thoelen.

Er werd meteen ook een filmpje ontwikkeld om onderwijs vanop afstand te introduceren. Op die manier zullen de leerlingen de komende weken zeker niet in ‘vakantiemodus’ vallen.