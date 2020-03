Sint-Augustinusinstituut start project rond meerbegaafdheid Birger Vandael

10u39 0 Bree Op het Sint-Augustinusinstituut Bree zal men in de toekomst starten met een speciaal project rond meerbegaafdheid. Dit schooljaar werd reeds een werkgroep opgesteld, ondersteund door expert Tania Gevaert van het centrum ‘Samen Slimmer Groeien’. “Steeds meer blijkt dat deze leerlingen een eigen aanpak behoeven.”

De school zal inzetten op verschillende vlakken. “Allereerst hoeven meerbegaafde leerlingen vaak weinig inspanningen te leveren tijdens de reguliere lessen. Daarom willen wij hen uitbreiding en verdieping aanbieden en dit zowel binnen als buiten de lessen. Dit doen we door binnenklasdifferentiatie, door uitbreidingspakketten (speciale projecten) die aangereikt worden door Bureau Talent, door samenwerking met UHasselt en door actieve deelname aan Olympiades.”

Primeur

Een tweede luik bevat het ‘leren leren’. Leerlingen die meerbegaafd zijn, moeten dit tot en met het vierde middelbaar doorgaans niet vaak doen en komen zo in de problemen op latere leeftijd. Ten derde wil de school leerlingen opnieuw zin geven in leren. “Dit doen we aan de hand van het ‘Achievement Motivation Enhancement Model’. Dit wetenschappelijke model is ontwikkeld in de Verenigde Staten door Ophélie Desmet en wordt daar momenteel op grote schaal verder uitgetest. Onze school heeft het voorrecht om dit model als primeur uit te testen in Vlaanderen.”

Het project wordt verder toegelicht tijdens de opendeurdag op 8 maart tussen 13 en 17 uur.