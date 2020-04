Sint-Augustinus dankt “zelf opgeleide helden” Birger Vandael

03 april 2020

Het Sint-Augustinusinstituut Bree (SAB) heeft in een uitgebreide video een woord van dank geuit aan alle helden van de zorg. Verschillende leerkrachten en medewerkers spraken een persoonlijke boodschap in. Uiteraard worden de helden van vandaag bedankt, in het bijzonder staat men stil bij alle oud-leerlingen die deel uit maken van deze groep. “We leiden elke dag jonge mensen op voor de zorgsector, voor de logistieke en retailsector, en dat zijn de beroepen die vandaag in moeilijke tijden het verschil maken. Dat zijn onze helden en we willen hen daarvoor graag bedanken.” De videoboodschap kan je integraal bekijken op de Facebookpagina van SAB.