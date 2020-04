Sint-Augustinus Bree klaar voor heropstart: “Maar misschien schakelen we terug op volledige preteaching” Birger Vandael

29 april 2020

17u21 5 Bree Op het Sint-Augustinusinstituut in Bree (SAB) werd woensdagnamiddag lang vergaderd met oog op de heropstart van het secundair onderwijs op 15 mei. De school sluit het hoofdstuk van preteaching echter niet helemaal af. “Deze werkwijze is vlotter gelopen dan oorspronkelijk verwacht. Als deze heropstart niet de nodige leerwinst oplevert of wanneer er onvoorziene (veiligheids)problemen optreden, zullen we mogelijk terugschakelen naar preteaching”, vertelt algemeen directeur Ludo Jacobs.

Het vernieuwde, groene schoolpark van het instituut is bijna helemaal klaar. Recent nog werden de nieuwe klaslokalen en vakateliers al in gebruik genomen, wat de school nu de nodige ruimte biedt om de veiligheidsmaatregelen volledig na te leven. Als er bij wijze van spreken één school klaar is, dan is het deze wel. En toch houdt Jacobs de deur naar preteaching voor alle jaren open: “We gaan in elk geval van nabij volgen of een dergelijke beperkte heropstart ook de nodige leerwinst voor de betrokken leerlingen oplevert”, kondigt hij aan. “Ook wanneer er op organisatorisch vlak of op vlak van veiligheid problemen zijn, kunnen we ingrijpen.”

Geen grote opvang vraag verwacht

Wat betreft de vraag voor opvang, verwacht de school weinig input. “Ook de afgelopen periode is die vraag er niet geweest. Als die er toch zou zijn, zullen we daar zeker een oplossing voor vinden. Er staat personeel klaar dat hiervoor zal kunnen instaan.”

Wie niet naar school komt om het SAB zal gecontacteerd worden door de school. “We zullen hun verrichtingen goed opvolgen”, kondigt Jacobs aan. “Bovendien zullen we leerlingen toch stimuleren om aanwezig te zijn. Zeker zij die in de huidige omstandigheden dreigen schoolachterstand op te lopen.”

Rest er nog de mondmaskertjes. Op het SAB neemt men deze richtlijnen zeer serieus. “We zullen erop toezien dat de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Voor leraren zijn we aan het bekijken om het mondmasker eventueel te laten vervangen door een ‘face shield’”, besluit de directeur.