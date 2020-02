Exclusief voor abonnees Sekswerker Sigrid studeert vanaf maandag aan unief: “Klanten voor en na school. Zéker niet tijdens” Marco Mariotti

10 februari 2020

07u11 0 Bree Sigrid Schellen, sinds haar passage bij Van Gils en Gasten de bekendste sekswerker van het land, start vandaag aan haar opleiding Wijsbegeerte aan de KU Leuven. “Ik zal mijn studies combineren met mijn fantastische job”, zegt de 32-jarige Limburgse. “Sekswerk voor en na school. Zéker niet tijdens.”

Sinds drie jaar voert Sigrid Schellen uit Bree het ‘oudste beroep ter wereld’ uit. Ze wil het taboe doorbreken en de dames van plezier uit de veel te donkere schaduw halen. Maar vanaf vandaag is Sigrid ook student aan de KULeuven. Meer dan tien jaar geleden volgde de Limburgse al eens de opleiding Taal en Letterkunde, maar maakte dat nooit af. “Het combineren van werken en studeren was toen niet evident. Financieel was dat te zwaar", vertelt ze. “Na twee jaar ben ik toen gestopt, en ik ging één jaar werken als tussenpauze.”

